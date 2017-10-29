Игонин: «Зенит» оказался не готов к матчу с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором петербургская команда дома крупно проиграла «Локомотиву» (0:3).
«Интересно было смотреть игру, честно, не думал, что будет так. Сложилось ощущение, что «Зенит» сегодня играл не в полную силу. Одного класса недостаточно, нужны настрой и самоотдача. Игра с ЦСКА показала, как нужно играть против команд, у которых всё хорошо в атаке.
Шансы у «Зенита» на чемпионство есть. Такая небольшая встряска всегда полезна. Минус три очка, домашний матч, 0:3 – если бы подобное произошло в конце сезона… можно было бы не отыграть. Сейчас самое то, чтобы разобраться в себе и перестроиться.
В первом тайме себя неплохо показали, но во втором нужно было включать мужские качества. По-спортивному «Локомотив» переломил игру. «Зенит» оказался не готов к этому матчу. Были провалы в обороне при забитых голах», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.