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«Краснодар» разгромил «СКА-Хабаровск», прервав серию из пяти поражений

29 октября 2017, воскресенье. 20:51 Футбол

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле разгромил со счётом 4:1 «СКА-Хабаровск».

«Быки» вышли вперёд на 11-й минуте, когда отличился Виктор Классон. Незадолго до конца первого тайма Фёдор Смолов удвоил преимущество хозяев. Гости отыграли один мяч на 60-й минуте, когда Мирослав Маркович реализовал пенальти. В дальнейшем право на 11-метровый получил «Краснодар» и Смолов на 80-й минуте оформил дубль. Окончательный результат на 89-й минуте установил Вандерсон.

Таким образом, подопечные Игоря Шалимова сумели прервать серию из пяти поражений кряду (четыре в чемпионате России).

В таблице РФПЛ «Краснодар» (24 очка) поднялся на четвёртое место, обойдя «Урал» и «Спартак». «СКА-Хабаровск» (12) занимает 15-ю строчку.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Классон – 11, 2:0 – Смолов – 41, 2:1 – Маркович – 60 (пен), 3:1 – Смолов – 80 (пен), 4:1 – Вандерсон – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Краснодар
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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