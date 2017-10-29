«Лион» обыграл «Метц», «Тулуза» сыграла вничью с «Сент-Этьеном»

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Метц». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей два гола на свой счёт записал полузащитник Набиль Фекир, который отличился на 6-й и 20-й минутах. Таким образом, «Лион» одержал третью подряд победу в Лиге 1, а «Метц» пятый раз кряду проиграл.
В ещё одном матче 11-го тура «Тулуза» на своём поле сыграла вничью с «Сент-Этьеном». Встреча завершилась со счётом 0:0.