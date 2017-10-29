Шалимов: никакого кризиса у «Краснодара» не было

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу подопечных, обыгравших «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ. Предыдущие четыре матча «Краснодар» проиграл с общим счётом 0:6.
«Мы поменяли тренировочный процесс и были готовы к игре. Игра показала, что на самом деле никакого кризиса не было. Все голы, что забили, всё разблокировали, и всё встало на свои места. Надеюсь, дальше всё пойдёт по-другому, а эта серия позади. Сейчас у нас все счастливы и довольны, что так закончили первый круг, забили сегодня четыре гола и играли хорошо за исключением некоторых моментов. Но сейчас хочется говорить о хорошем, о позитиве», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
По итогам 15 туров «Краснодар» занимает в чемпионате России четвёртое место.