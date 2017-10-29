Лебедев: тренерский потенциал Сёмина оказался выше потенциала Манчини

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал гостевую победу «Локомотива» над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ, отметив роль главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина в этом успехе.
«Матч получился великолепным. Ехали в Питер с пониманием того, что будет очень трудная игра, битва лидеров. Матч за первое место чемпионата. «Зенит» — команда высокого класса, сильный коллектив. Против него сложно играть всегда, особенно в Питере. «Локомотив» проявил характер. Считаю, что Юрий Павлович Сёмин тактически переиграл Манчини. Выстояли первый тайм, а во втором просто порвали питерцев.
Тренерский потенциал Сёмина оказался выше потенциала Манчини, несмотря на то что отдельный класс игроков «Зенита» выше, чем у московской команды. Но «Локомотив» — это команда, а «Зенит» — команда звёзд. Вот в этом вся разница. Сёмин всегда довольствуется теми игроками, которые у него есть. Не имея ярких звёзд, всегда выигрывает на том, что делает из любой команды именно сплочённый коллектив, в котором каждый борется друг за друга. Казалось бы, ещё вчера совсем неприметные футболисты начинают очень ярко играть. Например, Игорь Денисов, которого не было видно нигде, заиграл, Фарфан, нападающий сборной Перу, сегодня вот так выстрелил неожиданно, Фернандеш на сегодняшний день является одним из лидеров «Локомотива», и братья Миранчуки — не такие уж и яркие звёзды, но играют, и как играют! В этом заслуга тренера.
Реально ли чемпионство «Локомотива»? Мне хотелось бы сейчас прокричать это на весь Московский вокзал. Но не будем забегать вперёд. Это только первый круг, предстоит ещё один. И «Зенит», и ЦСКА и «Спартак», я уверен, ещё поборются за высокие места. Я очень хочу, мечтаю и желаю, чтобы осенью 2018 года Юрий Павлович Сёмин услышал гимн Лиги чемпионов на стадионе «Локомотива», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.