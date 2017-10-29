Касемиро: не нужно спорить об офсайде, надо просто поздравить «Жирону»

Полузащитник «Реала» Касемиро прокомментировал поражение в выездном матче 10-го тура испанской Примеры с «Жироной» (1:2).
«Мы очень обеспокоены тем, что отстали от конкурентов, сейчас мы далеко от поставленных целей. Команде нужно сохранять хладнокровие. Шансы на чемпионство по-прежнему остаются, но нам нужно играть лучше и работать усерднее. Сегодня «Реал» не показал хорошего футбола. Мы не создавали много моментов, не хватало хладнокровия.
Что касается споров о голе соперника из офсайда, то не нужно искать оправданий. Мы не создавали столько голевых моментов, как обычно. Надо просто поздравить «Жирону», которая играла здорово", — цитирует игрока Marca.
«Реал» потерпел поражение от «Жироны»