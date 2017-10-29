Халк забил мощным ударом со штрафного в матче чемпионата Китая

В матче 29-го тура чемпионата Китая «Хэнань Цзянье» принимал на своём поле «Шанхай СИПГ». Встреча проходила на стадионе «Чжэнчжоу Ханхай» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей голы на свой счёт записали У Лэй, бывший полузащитник «Челси» Оскар, а ещё дважды забил экс-нападающий «Зенита» Халк. Первый мяч бразилец забил мощным ударом со штрафного, а второй – с пенальти. За гостей голы забили Фэн Чмои и Боржек Дочкал, который реализовал пенальти.
«Шанхай СИПГ» (58 очков) за тур до конца чемпионата Китая уже не покинет второе место в турнирной таблице, «Хэнань Цзянье» (30) находится на 12-й строчке.
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