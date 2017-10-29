СМИ: Роналду грозит дисквалификация за то, что он ткнул рукой в лицо сопернику

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован после гостевого матча 10-го тура чемпионата Испании с «Жироной», завершившегося поражением мадридской команды со счётом 1:2, сообщает The Sun.
В одном из эпизодов игры Роналду ткнул рукой в лицо полузащитнику «Жироны» Пере Понсу, в результате чего тот упал на газон.
Фото эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, что в августе Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против «Барселоны».