В «Урале» разобрали «под микроскопом» пенальти, назначенный в ворота команды

Пресс-служба «Урала» в социальных сетях отреагировала на пенальти, назначенный в ворота команды в гостевом матче 15-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).
«Рубрика „микроскоп“. Пенальти, которые ставят в РФПЛ», — так подписан пост в сообществе «Урала» в социальной сети «ВКонтакте», где представлена раскадровка эпизода, по итогам которого судья Игорь Федотов назначил пенальти.
Также «Урал» создал опрос, в котором спрашивает у болельщиков, был ли пенальти. На данный момент большинство (81%) голосует за то, что пенальти был назначен неправильно.