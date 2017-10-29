«Вердер» впервые в истории не может победить в 10 матчах Бундеслиги подряд

В матче 10-го тура чемпионата Германии «Вердер» на своём поле принимал «Аугсбург». Встреча проходила на стадионе «Везерштадион» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Михаэль Грегорич, а ещё один гол с пенальти забил Альфред Финнбогасон. Таким образом, «Вердер» продлил свою серию без побед в Бундеслиге со старта сезона. В 10 стартовый турах чемпионата Германии команда пять раз сыграла вничью и пять раз потерпела поражение. Впервые в своей истории «Вердер» не смог одержать победу в 10 матчах Бундеслиги подряд.
В другом матче 10-го тура «Штутгарг» на своём поле разгромил «Фрайбург» со счётом 3:0. Гости с 12-й минуты играли вдесятером после прямой красной карточки защитнику Чаглару Сёюнджю.