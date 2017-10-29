Шалимов: я не чувствовал, чтобы кто-то в «Краснодаре» был недоволен тренировками

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы подопечных, обыгравших «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ, рассказал о ситуации в команде.
«Удивить мы всех можем, только сев в 10 метрах от своей штрафной с 7-10 полевыми игроками. Но мы просто не сможем так делать. Мы должны обыгрывать соперников, играя в свой футбол, и создавать больше проблем оппоненту на контратаках.
Мы говорили не о кризисе — разбирали конкретные игры. Мы увидели, что все матчи были равные. В двух матчах из четырёх мы пропускали со стандартов. Проанализировав это, мы немного наладили этот компонент. Два гола с рикошета, ну и сами не могли забить. Матчи с такими соперниками, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» — другие. Мы были не в том состоянии. Можно проиграть «Зениту» у себя дома, хотя ты не должен был — так сложилось. Был тяжёлый период, накопилась одна игра за другой, всё идёт не так.
Я не чувствовал, чтобы кто-то из ребят был недоволен тренировочным процессом. Мы разговаривали спокойно. Немного поменяли тренировочный процесс. Впереди второй круг, нам ещё играть с теми же соперниками. Хочется искать позитив — на этом фоне и восстанавливаться проще", — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.