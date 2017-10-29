Синицын: если игра не идёт, это не значит, что мы влачим жалкое существование

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ. Предыдущие четыре матча «Краснодар» проиграл с общим счётом 0:6.
«Не бывает совсем лёгких матчей, были и выпады, и опасные моменты. То, что мы забили свои моменты в том количестве, которое хватило для победы, — это хороший результат после полосы неудач. В каждом матче у нас задача победить. Не всегда это получается. Сегодня это удалось, порадовали своих болельщиков. Для меня было бы приятнее, если бы сыграли на ноль. Важна победа. Наверное, не бывает бочки мёда без ложечки дёгтя.
Не скажу, что у нас был кризис. Сейчас такой чемпионат, что все друг у друга выигрывают. „Арсенал“, посмотрите, играет поярче многих лидеров, добивается результата. Сложился такой период, который закончился, нужно двигаться вперёд. Понятно, что никто не любит проигрывать, тем более когда это всё подряд. Ответственность возрастает. Не хочется сидеть дома с подавленным настроением. Хочется, чтобы в городе тебя приветствовали. Все старались поддерживать, друзья, близкие. Бывает, что незнакомые пытаются уколоть, укорить, написать подлость. Все сталкиваются с этим, это ничего страшного.
Клуб ставит задачи, мы стараемся радовать болельщиков, но не всегда это получается. Поддаваться на петиции болельщиков тоже нельзя. Мы уважаем их мнение, но нужно двигаться дальше.
Наверное, ещё ничего не потеряно. Даже вопрос чемпионства ещё открыт. Даже в чемпионате Испании отыгрывали 12 очков. Будем стараться попасть как можно выше, а вообще стремимся в зону еврокубков. Игра покажет. Никто не мучается. Просто иногда игра не получается. Это не говорит о том, что мы влачим жалкое существование. У всех в жизни бывают такие моменты — чёрная полоса. Нужно пройти с высоко поднятой головой и двигаться дальше», — цитирует игрока Rusfootball.