Гол экс-хавбека ЦСКА Тошича принёс победу «Партизану» в матче чемпионата Сербии

В матче 15-го тура чемпионата Сербии «Борац Чачак» принимал на своём поле «Партизан». Встреча проходила на стадионе «Чачак» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма, а ключевой эпизод встречи пришёлся на седьмую компенсированную минуту. Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич ударом со штрафного перекинул стенку из игроков хозяев и принёс своей команде победу.
«Партизан» (36 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, «Борац Чачак» (7) находится на последней, 16-й, строчке.
Посмотреть видео гола Зорана Тошича можно на канале DB Sport в YouTube.