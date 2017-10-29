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Гол экс-хавбека ЦСКА Тошича принёс победу «Партизану» в матче чемпионата Сербии

29 октября 2017, воскресенье. 22:48 Футбол

В матче 15-го тура чемпионата Сербии «Борац Чачак» принимал на своём поле «Партизан». Встреча проходила на стадионе «Чачак» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма, а ключевой эпизод встречи пришёлся на седьмую компенсированную минуту. Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич ударом со штрафного перекинул стенку из игроков хозяев и принёс своей команде победу.

«Партизан» (36 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, «Борац Чачак» (7) находится на последней, 16-й, строчке.

Посмотреть видео гола Зорана Тошича можно на канале DB Sport в YouTube.

Сербия - Суперлига. 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Борац Чачак
Чачак
1 : 2
Партизан
Белград
0:1 – Тавамба – 59, 1:1 – Lima Cruz – 70, 1:2 – Тошич – 90+7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Партизан Б Зоран Тошич
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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