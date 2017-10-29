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Сборная России сыграет с командой Гватемалы в финале ЧМ по футболу 7х7

29 октября 2017, воскресенье. 22:48 Футбол

Любительская сборная России сыграет в финале чемпионата мира по футболу 7х7, который проходит в эти дни в гватемальском городе Реталулеу.

Соперником команды Дмитрия Смирнова станут хозяева турнира, которые накануне переиграли в полуфинале Уругвай с Альваро Рекобой в составе со счётом 2:0, а в четвертьфинале выбили из борьбы сборную Бразилии.

В составе Гватемалы выступает несколько профессиональных футзалистов, а главными её звёздами являются братья Руиз, в 2016 году забивавшие на чемпионате мира по футзалу голы в составе национальной сборной Гватемалы.

Россия на пути к финалу заняла первое место в группе D с Перу и Эквадором, обыграв на групповой стадии также США в стыковом туре с группой В. В четвертьфинале со счётом 2:1 была одержана волевая победа над Коста-Рикой.

Накануне в полуфинале сборная России в драматичной борьбе переиграла Мексику. В первом тайме россияне забили усилиями Сергея Кутузова и Сергея Иванова два гола, но соперники забили по мячу на последних минутах каждого из таймов.

При этом перед окончанием основного времени со скамейки был удалён главный тренер сборной России Дмитрий Смирнов, а в дополнительное время вторую жёлтую карточку получил отдавший голевой пас Алексей Платухин.

Судьба матча решалась в серии буллитов, которые исполняются в футболе 7х7 вместо пенальти. Стандартные пять попыток каждой из команд завершились со счётом 2:2, и сборные исполнили ещё четыре выхода на двоих, в последнем из которых Кутузов принёс России место в финале.

Матч с Гватемалой начнётся 30 октября в 4 утра по московскому времени и будет показан в прямом эфире.

Сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7х7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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