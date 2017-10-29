Президент Каталонии: победа «Жироны» над «Реалом» – ориентир, пример для всех

Глава самопровозглашённой Каталонской Республики Карлес Пучдемон прокомментировал победу «Жироны» над «Реалом» (2:1) в домашнем матче 10-го тура испанской Примеры.
«Великолепная победа «Жироны» над мадридским «Реалом» со счётом 2:1 (и это в день Святого Наркиса, покровителя Жироны!). Поздравляю команду, мы продолжаем!
Победа «Жироны» над одной из лучших команд мира – это пример для всех, этот триумф может служить ориентиром во многих ситуациях», – написал Пучдемон на своей странице в «Твиттере».
Касемиро: не нужно спорить об офсайде, надо просто поздравить «Жирону»