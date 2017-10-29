В Аргентине футболист упал в обморок во время матча

Во время матча одной из низших лиг Аргентины между командами «Экскурсионистас» и «Мидленд», состоявшегося 28 октября в Буэнос-Айресе, футболист «Мидленда» Клаудио Легисамон упал в обморок, сообщают местные СМИ. Отмечается, что у 26-летнего футболиста произошла декомпенсация.
В начале второго тайма хозяева должны были исполнять штрафной, и в это время Легисамон рухнул на поле. К нему подбежали футболисты обеих команд и медицинский персонал, пытаясь помочь. В результате игрока увезли в госпиталь. Игра не возобновлялась до тех пор, пока машина скорой помощи не вернулась на стадион, что заняло примерно 30 минут.
Позже «Мидленд» опубликовал заявление, в котором говорится, что Легисамон находится в стабильном состоянии, на данный момент его жизни ничего не угрожает.