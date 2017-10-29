Маурисио Перейра: езжу на «Хёндай Солярис», «Порш Кайен» никогда себе не куплю

Хавбек «Краснодара» Маурисио Перейра ответил на вопрос о том, почему он пользуется машиной марки «Хёндай Солярис».
«Возможно, это из-за того, что я прибыл из немного другой культуры. У нас нет такого, что нужно приобретать дорогие машины, такого нет вообще в культуре. Я считаю, что для любого человека иметь обычную машину — это нормально.
Что должно произойти, чтобы я купил себе „Порш Кайен“? Ничего. Я никогда эту машину не куплю. Это мои собственные убеждения», — цитирует Маурисио Перейру Rusfootball.
«Суарес спрашивал: «Как ты смог жить в России?»
Дмитрий Егоров поговорил с Маурисио Перейрой – игроком «Краснодара» и будущим бухгалтером и одним из самых интеллигентных легионеров РФПЛ.