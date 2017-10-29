Верратти перешёл в «ПСЖ» по прямой рекомендации катарского эмира

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что полузащитник парижан Марко Верратти перешёл в команду по прямой рекомендации эмира государства Катар шейха Тамим бин Хамад аль-Тани, который является владельцем французского клуба.
«Да, это правда. Тамим бин Хамад аль-Тани разбирается в футболе, и он сыграл важную роль в решении о переходе Верратти в «ПСЖ». Тогда мы пытались приобрести Модрича из «Реала», но это было невозможно после того, как уже купили Тьяго Силву и Златана Ибрагимовича. Тогда решили обратить внимание на Верратти, в котором мы все были уверены», — цитирует Леонардо L`Equipe со ссылкой на интервью Canal+.
Верратти перешёл в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году, став впоследствии одним из лидеров команды.
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