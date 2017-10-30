Вратарь «Зенита-2» выразил недовольство временем начала матча с «Динамо» СПб

Вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин выразил недовольство временем начала матча с петербургским «Динамо». Игра 20-го тура ФНЛ состоялась 29 октября в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счётом 3:3. Матч начался в 16:30.
«Впечатления от игры хорошие, матч получился интересным. Однако, думаю, было бы намного лучше, поведи себя «Динамо» более адекватно и правильно. Выбор времени начала матча многим показался непонятным. В эти же минуты начиналась игра «Зенит» — «Локомотив». Может, динамовцам было неинтересно посмотреть, но нам и нашим тренерам очень хотелось увидеть главный матч первого круга РФПЛ.
И я недоволен действиями игроков «Динамо». Если уж клуб повёл себя некрасиво, то пусть хотя бы футболисты ведут себя правильно. Когда футболист получает травму и в рамках фэйр-плей возвращают мяч сопернику, а они начинают атаку — это неправильно. Пусть будут довольны, что Барсова не удалили, вёл себя непонятно», — сказал Бабурин.