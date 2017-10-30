Яя Туре: чтобы быть по-настоящему счастливым, мне нужно снова выиграть ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поставил перед собой цель вновь выиграть Лигу чемпионов. Ивуариец уже выигрывал этот турнир с «Барселоной» в 2009 году.
«Я выиграл все в Англии с «Манчестер Сити», и теперь хочу пережить что-то особенное вместе с болельщиками и клубом. Мне посчастливилось выиграть несколько важных трофеев для моих клубов, а также для сборной Кот-д'Ивуара.
Но Лига чемпионов — особенный турнир. Чтобы быть по-настоящему счастливым, мне нужно снова выиграть ее», — приводит слова Туре Мirror.
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