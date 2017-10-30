Лысов: Фарфан — просто зверь, сумасшедшая форма для столь солидного возраста

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов рассказал о победе над «Зенитом» со счётом 3:0 в гостевом матче 15-го тура РФПЛ и поделился мнением об игре 33-летнего полузащитника красно-зелёных Джефферсона Фарфана, отметившегося в Санкт-Петербурге дублем и голевой передачей.
«Подводя итог, думаю, что мы победили больше за счёт командной игры. Ну и надо признать — Фарфан просто зверь. Он очень профессионально относится к делу. Поддерживать такую сумасшедшую форму в столь солидном возрасте дано не каждому», — сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео голов и голевой передачи Фарфана можно посмотреть в аккаунте «Локомотива» в «Инстаграме».