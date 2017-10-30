«Жирона» — «Реал» — 2:1. Видеообзор сенсационного поражения мадридцев

В матче 10-го тура испанской Примеры «Реал» в гостях со счётом 1:2 уступил «Жироне», которая проводит дебютный сезон в высшем дивизионе.
Мадридский клуб открыл счёт на 12-й минуте, когда точным ударом отметился Иско. Отыграться хозяева сумели на 54-й минуте благодаря голу Кристиана Стуани. Победный мяч «Жирона» забила несколько минут спустя — отличился Кристиан Португес. Подопечные Зинедина Зидана потерпели второе поражение в нынешнем чемпионате.
В таблице «Реал» располагается на третьей строчке, отставая на четыре очка от «Валенсии» и на восемь от «Барселоны». «Жирона» поднялась на 12-е место.
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