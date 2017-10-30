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Вандерсон: насколько игроки «Краснодара» поддерживают Шалимова? Мы в одной лодке

30 октября 2017, понедельник. 00:26 Футбол

Форвард «Краснодара» Вандерсон прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ и ответил на вопрос о поддержке главного тренера Игоря Шалимова со стороны игроков.

«Забивать всегда хорошо. Это была очень важная игра для нас, очень важные три очка. Команда проделала очень хорошую работу. Физически себя чувствую хорошо.

Думаю, пять поражений подряд — это хороший опыт для всей команды. Вообще, профессионал должен быть готов ко всему. Мы уже не молодежь, мы опытные игроки, которые должны выходить из трудных ситуаций.

Насколько команда поддерживает Шалимова? Мы все в одной лодке, поддерживаем друг друга и боремся за победу клуба», — цитирует игрока Rusfootball.

Жоаозиньо: по непредсказуемости РФПЛ похожа на чемпионат Англии
Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Краснодар Вандерсон Масиэл Игорь Шалимов
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