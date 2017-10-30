«Малага» в 10-м туре одержала первую победу в чемпионате Испании

«Малага» победила «Сельту» в матче 10-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На исходе первого тайма Адриан Гонсалес открыл счет. На 76-й минуте Яго Аспас провел ответный мяч. Семь минут спустя Ресио реализовал пенальти, вернув хозяевам лидерство.
«Малага» одержала первую победу в турнире и с четырьмя очками занимает 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта», которая набрала 11 баллов, идет 13-й.