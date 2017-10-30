«Торино» обыграл «Кальяри», прервав серию из 5 матчей без побед в чемпионате

В матче 11-го утра чемпионата Италии «Торино» принимал на своём поле «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Яго Фальке и Джоэл Оби, а за гостей отличился Николо Барелла. Таким образом, «Торино» смог прервать свою серию из пяти подряд матчей в чемпионате Италии без побед.
«Торино» (16 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кальяри» (9) находится на 14-й строчке.