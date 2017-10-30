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В «Твиттере» восхитились финтом футболиста «Болоньи» в матче с «Ромой»

30 октября 2017, понедельник. 00:43 Футбол

Нападающему «Болоньи» Федерико Ди Франческо удался красивый и необычный финт в гостевом матче 11-го тура с «Ромой», завершившемся поражением его команды со счётом 0:1. В данном эпизоде в соперниках у Ди Франческо был полузащитник «Ромы» Кевин Стротман.

Пользователи социальной сети «Твиттер» восхитились финтом игрока «Болоньи». «Вы когда-нибудь видели подобное на футбольном поле?» — так подписали видео в верифицированном аккаунте beIN SPORTS.

Не оставили без внимания эпизод многие болельщики, наблюдавшие за игрой. Некоторые писали, что Ди Франческо поиздевался над Стротманом, а кто-то из поклонников «Болоньи» даже предложил назвать этот финт в честь Федерико.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Болонья Рома Кевин Стротман
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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