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Петраков: у «Томи» игра как тришкин кафтан: натянешь на голову – ноги мёрзнут

30 октября 2017, понедельник. 00:58 Футбол

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвёл итоги домашнего матча 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Лучом-Энергией» (0:0).

«Готовились к этому матчу и, считаю, что провели достаточно неплохую игру по содержанию. Но у нас как тришкин кафтан: натянешь на голову – ноги мёрзнут, и наоборот. Вроде бы, сыграли достаточно дисциплинированно в обороне, но впереди всегда что-то мешало: то передача неправильная, то открываемся неправильно, то завершить не можем, то решение неправильное принимаем. Поэтому понятно, что при хорошей содержательной игре мы не смогли реализовать хотя бы один из моментов. Не хотелось бы говорить о тех, кто в большей степени из игры выпадал, я думаю, это наше внутреннее дело. А то, что сегодня порадовали Гвинейский и Макурин – это однозначно. Провели достаточно хороший содержательный матч, и, думаю, могут ещё прибавить, играть ещё более содержательно. К этому предпосылки есть.

Есть определённые проблемы с тем, что усиления у нас пока не получается. Так получилось, что и Деобальд выбыл, и Сасин выбыл, и Войдель, по определённым причинам, выбыл, поэтому всё, что есть на сегодня, мы пустили в бой. Поэтому, наверное, нужно задуматься о балласте, который у нас висит в запасе. Я думаю, нужно искать усиление, чтобы мы хоть как-то могли варьировать игру: в каких-то моментах усиливать, переходить на какие-то другие схемы игры. А так, как мы играем: с листа и без усиления – это достаточно тяжело. Вот то, что я хотел сказать по игре.

Мы тренируемся, есть специальные упражнения, ставим плошки, есть какое-то задание, когда, допустим, идёт работа над передачами. На тренировках, поверьте мне, они делают такие же передачи. Без помех, без каких-то заданий, человек просто берёт и на 10 метров, на пять, на семь делает неточную передачу. Я им делаю замечание, начинаю останавливать занятие, говорить, а они мне всё время: «Да ладно, мы же на тренировке». Сегодня такой же момент был в первом тайме, когда вратарь гостей обрезал. Соболев получил мяч, стоит Саная один, ты сделай ему передачу, просто точную передачу в ноги. Он ему даёт передачу, но на 7-8 метров дальше. Это качество – «неправильное принятие решений» — оно зависит от результата. Они думают, что всё умеют, всё знают. Вопросов нет, если вы всё умеете, всё знаете, то выходите и обыгрывайте всех по 3:0, и я не буду уделять внимание этим мелочам на тренировках. Но это же всё сказывается. А по поводу многих действий в нашей атаке при подходах, моё мнение, что нападающие не должны так открываться. Если мы играем в два нападающих, если у нас идёт какая-то атака фланговая, то первый нападающий обязан играть по ближней штанге. Он обязан блокировать переднего игрока, а второй уже должен забивать. Но у нас, к сожалению, этого нет. Они все стоят и ждут в своих зонах эти мячи, а в зонах стоять не надо.

Посмотрите как вчера «Бавария» с «Лейпцигом» играла и забивала мячи. Зачем установки, зачем теоретические занятия, вы просто включите и посмотрите хорошие игры, как люди играют. Он не бежит под нападающим, он идёт в свободную зону, идёт качественная передача и завершение", — цитирует тренера сайт ФНЛ.

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Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
Луч-Энергия Томь Валерий Петраков
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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