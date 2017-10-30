П. Каннаваро: быстрее ушёл с поля из-за фанатов «Наполи», иначе я бы расплакался

Защитник «Сассуоло» Паоло Каннаваро объяснил, почему решил быстро уйти в подтрибуннное помещение по окончании гостевого матча 11-го тура Серии А с «Наполи» (1:3).
36-летний футболист является воспитанником и капитаном «Наполи», за который он играл с 1998 по 1999 и с 2006 по 2014 годы. Последний раз игрок ушёл из клуба из-за разногласий с его бывшим тренером Рафаэлем Бенитесом и перебрался в «Сассуоло». В матче «Наполи» — «Сассуоло» фанаты хозяев тепло встретили своего бывшего капитана и посвятили ему баннер со словами: «Возможно, годы и летят, но ты всегда являешься нашим капитаном».
«Пришлось быстрее уйти с поля, иначе я бы стал плакать. Я был счастлив и сметён одновременно. От всего сердца благодарю болельщиков и жителей Неаполя. Не так много футболистов покидают «Наполи», но остаются в их сердцах. Для меня это большая честь», — приводит слова Каннаваро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.