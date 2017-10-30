Михалик: Сёмин, видно, знал что-то. Как он сказал в перерыве, так и получилось

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик после гостевого матча с «Зенитом», в котором он сыграл на позиции опорного полузащитника, ответил на вопрос, что для него было самым сложным в игре с петербургской командой, завершившейся победой красно-зелёных со счётом 3:0.
«Долго не мог вспомнить, как играть на этой позиции. Давно на ней не выходил. В первом тайме нас прилично прихватили, пришлось перестраиваться. Пока соображал, где нахожусь и что куда — пришлось тяжеловато. Слава богу, ничего нам не залетело в первом тайме, хотя могло», — отметил Тарас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Все три гола «Локомотив» забил во втором тайме. Михалик рассказал, о чём говорил футболистам в раздевалке в перерыве главный тренер команды Юрий Сёмин: «В перерыве сказал терпеть, а когда соперник чуть подсядет — ловить его на контратаках. Так и получилось — видно, знал что-то».