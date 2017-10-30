В Малави фанат погиб от камня, брошенного ему в голову во время матча

В Малави футбольный фанат трагически погиб от травм, полученных в результате попадания ему в голову камня, брошенного болельщиками другого клуба, сообщает AP News.
В полиции рассказали, что трагедия произошла в минувшую среду во время кубкового матча между командами «Какома» и «Чикаго». При счёте 2:0 в пользу «Чикаго» болельщики команд затеяли потасовку. В итоге, жертвой стал 25-летний Боаз Мвесумо, поклонник «Какомы». Ему в голову прилетел камень из сектора болельщиков «Чикаго».
В настоящее время полиция ведёт расследование инцидента.
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