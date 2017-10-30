Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Полузащитник «Зенита-2»: динамовцы пренебрегли правилом фэйр-плей

30 октября 2017, понедельник. 01:44 Футбол

Полузащитник «Зенита-2» Дмитрий Богаев подвёл итоги матча с с петербургским «Динамо». Игра 20-го тура ФНЛ состоялась 29 октября в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счётом 3:3.

«Мы разбираем свои игры и матчи соперников. Анатолий Давыдов нам напомнил, что было в последнее время слишком много провальных первых таймов. Нас возят, валтузят, забивают нам голы, и лишь после перерыва просыпаемся и начинаем исправлять ситуацию. Так что начали активно. Надеюсь, так же будем играть и в следующих матчах.

Был очередной матч, который необходимо выиграть. Мы стараемся настраиваться на любого соперника. Ну просто какой-то злой рок. Началось это не нынешней осенью. Подобная проблема сопровождает «Зенит»-2 ещё с того времени, когда мы начали выступать во втором дивизионе. В первый же год было три-четыре аналогичных случая, в ФНЛ история продолжилась. Раньше после таких концовок хотелось плакать и закрыться от всех. Сейчас понимаешь, что необходимо без эмоций разбираться в проблеме. Все знают, что надо сохранять концентрацию до финального свистка. Однако большая часть пропущенных нами на последних минутах голов выглядят чуть ли не случайными: то рикошет, то сами в свои ворота забьём, то ещё какая-то нелепица.

В команде много молодых ребят, которым не хватает опыта. В футболе немало тонкостей, которые помогают добиваться положительного результата. А мы сегодня — шашки наголо — побежали забивать четвёртый гол. Мы выбили мяч в аут, поскольку один из соперников лежал на газоне. Динамовцы пренебрегли правилом фэйр-плей, в итоге заработали угловой, потом штрафной. В общем, целая череда неприятных для нас событий, которые привели к упущенной победе", — приводит слова Богаева пресс-служба «Зенита».

«Динамо СПБ» в меньшинстве спаслось от поражения в матче с «Зенитом-2»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб Зенит-2 Дмитрий Богаев
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
02:09 В Шотландии назначили пенальти после странного фола
01:44 Полузащитник «Зенита-2»: динамовцы пренебрегли правилом фэйр-плей
01:22 В Малави фанат погиб от камня, брошенного ему в голову во время матча
01:13 Михалик: Сёмин, видно, знал что-то. Как он сказал в перерыве, так и получилось
01:04 П. Каннаваро: быстрее ушёл с поля из-за фанатов «Наполи», иначе я бы расплакался
00:58 Петраков: у «Томи» игра как тришкин кафтан: натянешь на голову – ноги мёрзнут
00:53 «Марсель» выиграл у «Лилля» и вышел на четвёртое место в Лиге 1
00:46 Де Лаурентис – о VAR: что ещё они учинят, чтобы остановить «Наполи»?
00:43 В «Твиттере» восхитились финтом футболиста «Болоньи» в матче с «Ромой»
00:40 Иско: «Реал» нельзя уже списывать со счетов после нашего поражения от «Жироны»
00:38 «Торино» обыграл «Кальяри», прервав серию из 5 матчей без побед в чемпионате
00:36 «Малага» в 10-м туре одержала первую победу в чемпионате Испании
00:26 Вандерсон: насколько игроки «Краснодара» поддерживают Шалимова? Мы в одной лодке
00:17 «Жирона» — «Реал» — 2:1. Видеообзор сенсационного поражения мадридцев
00:15 Лысов: Фарфан — просто зверь, сумасшедшая форма для столь солидного возраста
00:11 Яя Туре: чтобы быть по-настоящему счастливым, мне нужно снова выиграть ЛЧ
00:07 Вратарь «Зенита-2» выразил недовольство временем начала матча с «Динамо» СПб
00:02 Гранквист: в РФПЛ происходят интересные вещи
29 октября 2017, воскресенье
23:54 «Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 4:1. Видеообзор матча
23:52 Верратти перешёл в «ПСЖ» по прямой рекомендации катарского эмира
23:50 Геркус — о разгроме «Зенита»: Денисов сказал, что это пипец и Фарфан – космос
23:38 Маурисио Перейра: езжу на «Хёндэ Солярис», «Порш Кайен» никогда себе не куплю
23:29 Игроков «ПСЖ» пугали во время съёмок о Хэллоуине. Больше всех испугался Мбаппе
23:25 Шалимов: пока мыслей об усилении состава «Краснодара» нет
23:14 В Аргентине футболист упал в обморок во время матча
23:11 В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать футбольные матчи с 2018 года
23:10 Президент Каталонии: победа «Жироны» над «Реалом» – ориентир, пример для всех
23:09 Поддубский: СКА провалил первый тайм в Краснодаре. Не знаю, с чем это связано
22:51 Бубнов: «Локомотив» сделал серьёзную заявку на попадание в ЛЧ по итогам сезона
22:48 Сборная России сыграет с командой Гватемалы в финале ЧМ по футболу 7х7
22:48 Гол экс-хавбека ЦСКА Тошича принёс победу «Партизану» в матче чемпионата Сербии
22:47 Левандовски: для меня это очень сложный сезон, но выбора нет
22:42 Синицын: если игра не идёт, это не значит, что мы влачим жалкое существование
22:30 «Динамо» (Киев) не смогло победить «Карпаты», отставание от «Шахтёра» — 7 очков
22:22 «Эйбар» и «Леванте» сыграли вничью со счётом 2:2, продлив безвыигрышные серии
22:15 Тренер «Хоффенхайма» извинился за то, что попал бутылкой в болельщика
22:14 Жоаозиньо: по непредсказуемости РФПЛ похожа на чемпионат Англии
22:11 Шалимов: болельщики «Краснодара» поддерживают нас, а не находятся в помойке
22:06 Шалимов: я не чувствовал, чтобы кто-то в «Краснодаре» был недоволен тренировками
21:59 Смолов: думаю, «Краснодар» вернул уверенность, разгромив «СКА-Хабаровск»
21:56 «Вердер» впервые в истории не может победить в 10 матчах Бундеслиги подряд
21:55 В «Урале» разобрали «под микроскопом» пенальти, назначенный в ворота команды
21:53 «Русенборг» перед матчем с «Зенитом» сыграл вничью в чемпионате Норвегии
21:50 Зидан: не обеспокоен ситуацией после поражения «Реала» от «Жироны»
21:37 СМИ: Роналду грозит дисквалификация за то, что он ткнул рукой в лицо сопернику
Все новости RSS
Партнерский контент