Полузащитник «Зенита-2»: динамовцы пренебрегли правилом фэйр-плей

Полузащитник «Зенита-2» Дмитрий Богаев подвёл итоги матча с с петербургским «Динамо». Игра 20-го тура ФНЛ состоялась 29 октября в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счётом 3:3.
«Мы разбираем свои игры и матчи соперников. Анатолий Давыдов нам напомнил, что было в последнее время слишком много провальных первых таймов. Нас возят, валтузят, забивают нам голы, и лишь после перерыва просыпаемся и начинаем исправлять ситуацию. Так что начали активно. Надеюсь, так же будем играть и в следующих матчах.
Был очередной матч, который необходимо выиграть. Мы стараемся настраиваться на любого соперника. Ну просто какой-то злой рок. Началось это не нынешней осенью. Подобная проблема сопровождает «Зенит»-2 ещё с того времени, когда мы начали выступать во втором дивизионе. В первый же год было три-четыре аналогичных случая, в ФНЛ история продолжилась. Раньше после таких концовок хотелось плакать и закрыться от всех. Сейчас понимаешь, что необходимо без эмоций разбираться в проблеме. Все знают, что надо сохранять концентрацию до финального свистка. Однако большая часть пропущенных нами на последних минутах голов выглядят чуть ли не случайными: то рикошет, то сами в свои ворота забьём, то ещё какая-то нелепица.
В команде много молодых ребят, которым не хватает опыта. В футболе немало тонкостей, которые помогают добиваться положительного результата. А мы сегодня — шашки наголо — побежали забивать четвёртый гол. Мы выбили мяч в аут, поскольку один из соперников лежал на газоне. Динамовцы пренебрегли правилом фэйр-плей, в итоге заработали угловой, потом штрафной. В общем, целая череда неприятных для нас событий, которые привели к упущенной победе", — приводит слова Богаева пресс-служба «Зенита».