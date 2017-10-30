СМИ: Неймар недоволен Эмери и жалеет, что перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар недоволен методами работы главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери и жалеет, что ушёл из «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на программу La Porteria, выходящую на каталонском канале betevé.
Источник отмечает, что Неймар до сих пор не адаптировался в Париже и, как и его ближайшее окружение, не чувствует себя комфортно на новом месте. 25-летний бразилец скучает по жизни в Барселоне.
Накануне Неймар побывал в расположении «Барселоны» и выложил в своём аккаунте в «Инстаграме» фотографию в компании экс-партнёров по команде Лионеля Месси и Луиса Суареса.
Неделю назад сообщалось, что Неймар повздорил с Эмери на тренировке «ПСЖ».