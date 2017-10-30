Фанаты «Виллема II» поддержали игрока команды, страдающего онкологией

Болельщики «Виллема II» во время матча 10-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом» (1:3) провели акцию в поддержку полузащитника команды Франсиско Соль Ортиса, который перенёс операцию по удалению опухоли. На 9-й минуте болельщики начали скандировать имя 25-летнего футболиста, а также подняли плакаты с его фотографиями и испанскими флагами.
Видео можно посмотреть на странице FOX Sports в «Твиттере».
Франсиско ранее диагностировали опухоль яичек. В результате хирургического вмешательства опухоль была удалена и взята для дальнейшего исследования.
Франсиско Соль Ортис является воспитанником «Реала». С 2016 года форвард выступает в «Виллеме II».