Рейнгольд: Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд критично отозвался об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в домашнем матче 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом», завершившемся поражением сине-бело-голубых со счётом 0:3.
«Чем на поле занимался Дзюба? Это ужас! Кокорин не забивает, но он был лучшим в «Зените». Он маневрировал, уходил на фланги. Ему нужна помощь от партнёров. Как можно играть в футбол, когда один человек вообще выпадает из игры? Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в «Зените». Роберто Манчини больше ставить его не будет», — сказал Рейнгольд.
Лунёв: всё равно станем чемпионами, по составу мы сильнее всех
Вратарь «Зенита» объясняет, что имел в виду, заявляя журналистам «пусть об игре говорит наш тренер».
«Уже все говорили, что мы чемпионы, но…». Зенитовцы – о разгроме от «Локо»
После крупного поражения от «Локомотива» Дзюба хранил молчание, а Лунёв сделал неожиданное заявление.