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Неизвестные застрелили двух человек во время любительского матча в Мексике

30 октября 2017, понедельник. 06:10 Футбол

Вооружённые люди открыли огонь по болельщикам, пришедшим на любительский матч в городе Чильпансинго, штат Герреро (Мексика), сообщает MVC Noticias. По имеющимся данным, нападавших было четверо.

При нападении пострадали три человека, из них двое впоследствии скончались. Состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжёлое. Информация о возможных причинах случившегося и вероятных подозреваемых обнародована не была.

По данным властей, в текущем году Герреро остаётся самым опасным регионом Мексики. С января по сентябрь в этом штате было зарегистрировано 1,72 тыс. убийств.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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