«Бавария» ищет форварда, чтобы облегчить задачу Левандовскому

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» намерены приобрести нападающего в зимнее трансферное окно, о чём сообщил спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич. Цель клуба в том, чтобы облегчить задачу форварду Роберту Левандовскому. В «Баварии» считают, что польский футболист подвергается слишком большой нагрузке.
«Да, мы ищем футболиста», — приводит слова Салихамиджича Bild.
Левандовски был заменён по ходу домашнего матча 10-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг», выигранного хозяевами поля со счётом 2:0. Сам Левандовски, ставший автором гола, отметил, что у него нет серьёзного повреждения.