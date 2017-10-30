Рибери: счастлив, что Хайнкес вновь в «Баварии», он знает, на что я способен

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери не скрывает, что очень рад возвращению Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды. Последний в начале октября сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.
«Хайнкес внушает игрокам уверенность в своих силах. Его слова производят сильное впечатление. Он вдохнул новую жизнь в футболистов «Баварии» и способствует сплочённости команды. Когда я встретил Хайнкеса в первый раз, мы обнялись. Это особенные отношения, в которых господствуют доверие, близость, искренность. Во многом именно благодаря Хайнкесу в сезоне-2012/13 мы выиграли три турнира. Я очень счастлив, что Хайнкес вновь в «Баварии», он знает, на что я способен», — цитирует Рибери интернет-портал Goal.
Алаба: поверьте мне, возвращение Рибери будет легендарным!