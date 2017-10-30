Хамес: отставка Анчелотти? Никто не радуется таким вещам

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес признал, что его не обрадовала отставка Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Именно Анчелотти просил руководство немецкого гранда взять колумбийского футболиста на правах аренды у мадридского «Реала». Сменил итальянского специалиста на этом посту Юпп Хайнкес.
«Отставка Анчелотти? Никто не радуется таким вещам. Но, к сожалению, футбол таков, события здесь развиваются очень быстро. Мы все, находящиеся в мире футбола, должны принять это. Всегда необходимо иметь в виду, что всё может внезапно измениться. Я могу лишь сказать, что очень благодарен Анчелотти за всё, чему смог научиться у него», — приводит слова Хамеса AS.
Анчелотти начал переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд»