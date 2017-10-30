Болельщики не считают Боша подходящим тренером для «Боруссии» Д

Немецкое интернет-издание Sport1 провело опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о главном тренере дортмундской «Боруссии» Петере Боше. Вопрос состоял в том, является ли голландский специалист подходящим тренером для такой команды. Опрос был проведён после того, как дортмундцы в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии потерпели поражение от «Ганновера-96» со счётом 2:4.
По результатам опроса выяснилось, что 60% любителей футбола дали отрицательный ответ на этот вопрос.
Бош возглавил «Боруссию» перед стартом текущего сезона, сменив на этом посту Томаса Тухеля. Команда после 10 туров с 20 очками занимает 2-е место, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.
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