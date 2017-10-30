Сарри: «Наполи» нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть Серию А

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что его команде нужно набрать более 90 очков, чтобы стать чемпионом Италии в текущем сезоне.
«Сейчас трудно делать прогнозы. Не думаю, что лучшие команды смогут поддерживать нынешний темп. У многих более мелких команд появятся новые футболисты, или они обретут свою игру. Будущие матчи будут ещё сложнее. Я чувствую, что нам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Сарри Goal.
После 11 туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 31 очко. Ближайшие преследователи, «Лацио» и «Ювентус», отстают на 3 очка.