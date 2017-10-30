Михалик: Фарфан — красавчик! И сам два забил, и не пожадничал при третьем голе

Футболист «Локомотива» Тарас Михалик, после гостевой победы над «Зенитом» со счётом 3:0 отвечая на вопрос, какой из трёх голов ему понравился больше всего, похвалил полузащитника красно-зелёных Джефферсона Фарфан, сделавшего дубль и голевую передачу.
«Главное — три очка. Красивые или корявые голы — какая разница? Главное — забили. Но Джефф, конечно, красавец! И первый здорово забил, и второй. Обсуждали, что он не пожадничал в эпизоде с третьим голом и выкатил мяч Лёхе Миранчуку на пустые ворота. Ну красавчик же, нет что ли?» — сказал Михалик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Все голы матча «Зенит» — «Локомотив» можно посмотреть в YouTube.