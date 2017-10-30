Цорк: с такой игрой «Боруссия» Д не сможет выиграть ни один матч в Бундеслиге

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подверг резкой критике команду после выездного матча 10-го тура чемпионата Германии с «Ганновером-96». Подопечные Петера Боша потерпели поражение со счётом 2:4, а Цорк считает, что игра команды была очень далека от идеальной.
«У меня нет слов после этой встречи. С такой игрой «Боруссия» не сможет выиграть ни один матч в Бундеслиге. Игру «Боруссии» можно назвать вялой, апатичной и самодовольной», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
«Боруссия» в данный момент с 20 очками на 2-м месте, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.
Болельщики не считают Боша подходящим тренером для «Боруссии» Д