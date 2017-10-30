Кроос: я и вся моя семья очень довольны тем, что живём в Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил, что ничуть не раскаивается в том, что в своё время принял решение покинуть мюнхенскую «Баварию» и перейти в «Королевский клуб». Футболист сборной Германии подчеркнул, что в испанском гранде его устраивает всё.
«Я и вся моя семья очень довольны тем, что живём в Испании. Мы очень наслаждаемся климатом в Испании. В Германии намного холоднее. Кроме того, я очень счастлив, поскольку выступаю в лучшем клубе мира», — приводит слова Крооса Bernabeu Digital.
Кроос не сумел прийти к общему знаменателю с руководством «Баварии» о своей зарплате и принял решение сменить клубную прописку.
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