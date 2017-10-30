Витиньо: у ЦСКА есть потенциал для победы на поле «Базеля»

Форвард ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от выездного матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем». В матче 3-го тура, который состоялся в Москве, «Базель» обыграл «армейцев» со счётом 2:0.
«Мы обыграли на выезде «Бенфику». Почему бы не добиться победы ещё и на поле «Базеля»? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи.
Если вспомнить первый матч с «Базелем», мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход игры. Переместили её на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать. Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. «Базель», вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных», – приводит слова Витиньо Bobsoccer.
Встреча «Базель» — ЦСКА состоится 31 октября на стадионе «Санкт-Якоб Парк», начало — в 22:45 мск.