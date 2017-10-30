Хавбек «Тосно»: мы заработали очень важные три очка в матче с «Динамо»

Полузащитник «Тосно» Александр Трошечкин прокомментировал гостевую победу над московским «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ. Хавбек появился на поле в самом начале второго тайма, выйдя на замену вместо полузащитника Яна Казаева.
«После первого тайма мы вели 1:0. Нужно было выложиться по максимуму и помочь ребятам. Надеюсь, это получилось. Когда «Динамо» пошло вперёд большими силами, в обороне у них стали появляться свободные зоны. Мы несколько раз неплохо выбегали в контратаки. Были хорошие моменты для второго гола. Если бы забили, стало бы легче. Но главное мы выстояли и довели дело до победы, заработали очень важные три очка», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Заболотный: большой привет судье, уже шестой пенальти в ворота «Тосно»