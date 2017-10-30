Бьельса: игроки «Лилля» не должны считать себя ответственными за позицию команды

Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса прокомментировал очередное поражение своей команды в чемпионате Франции. В текущем сезоне «Лилль» проиграл шесть раз и одержал всего одну победу в августе этого года. Накануне «доги» уступили «Марселю» (0:1).
«Это непросто, сложная ситуация. Но в этом матче были и положительные моменты. Мы хорошо оборонялись и уже лучше атаковали, но естественно, что удовлетворены мы быть не можем. Не могу дать точный ответ на вопрос о том, что нужно менять. В каждом матче мы играем на победу. Что касается игроков, они не должны считать себя ответственными за результат», — цитирует Бьельсу Goal.
После десяти туров «Лилль» занимает в чемпионате Франции 19-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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