Лысов: с «Зенитом» я допустил много ошибок, но очень рад, что Сёмин доверяет

Футболист «Локомотива» Михаил Лысов после гостевого матча с «Зенитом», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 3:0, рассказал, как превратился из нападающего в защитника.
«Я очень рад, что получилось пробиться в первую команду. Сёмин решает куда меня ставить, и я принимаю это как профессионал. Раньше играл на позиции форварда, но Юрий Павлович видит меня левым защитником.
Когда впервые поехал на сборы с первой командой, Сёмин поставил меня на эту позицию. Не мне решать, где мне лучше играть, и всё равно, в какой схеме — с тремя или четырьмя защитниками.
В матче с «Зенитом» я допустил много ошибок, надо их исправлять. Но я очень рад, что Юрий Павлович доверяет мне место в основе», — сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.