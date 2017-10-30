Фарфан – о победе над «Зенитом»: большой матч, горжусь «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан – автор дубля и голевой передачи в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:0) оставил сообщение на своей странице в «инстаграме», отметив, что гордится своей командой.
«Большой матч. Горжусь своей командой. Продолжаем работать с тем же смирением, которое нас характеризует», — говорится в сообщении.
Благодаря победе над «Зенитом» москвичи набрали 32 очка и закрепились на первом месте в чемпионате России. «Таблицу» можно посмотреть на «Чемпионате».
Фарфан: важно, что Сёмин назвал меня гением, но я всегда больше думаю о команде