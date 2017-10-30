Михалик — о разгроме «Зенита»: после такой великой победы важно не расслабляться

Футболист «Локомотива» Тарас Михалик после победы над «Зенитом» со счётом 3:0 в гостевом матче 15-го тура РФПЛ призвал партнёров по команде не расслабляться. Первый круг «Локомотив» завершил на первом месте, опередив «Зенит» на три очка.
«Это только первый круг, каждая следующая игра на вес золота. Главное после такой великой победы не расслабляться и держать себя в руках.
Неважно с кем мы играем, главное настраиваться как на последний бой. Если мы, конечно, хотим претендовать на первые места.
У нас хорошая команда, классный тренер. Но нельзя расслабляться раньше времени. «Спартак» в прошлом году, когда у них всё пошло-поехало, на каждую игру выходил как на последнюю. Потому и стал чемпионом. Нам надо так же, иначе никак!» — сказал Михалик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Обзор матча «Зенит» — «Локомотив» можно посмотреть в YouTube.