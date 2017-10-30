Подольски: никогда не отрицал, что мне вновь хотелось бы играть за «Кёльн»

Бывший нападающий «Кёльна» Лукаш Подольски, защищающий ныне цвета японского клуба «Виссел Кобе», отметил, что очень переживает за немецкий клуб. «Кёльн» по итогам 10 туров чемпионата Германии набрал всего 2 очка и занимает последнее место в турнирной таблице.
«Естественно, нынешнее положение «Кёльна» не может меня не волновать. Я являюсь болельщиком команды как в удачные, так и в неудачные периоды. Конечно, я нахожусь очень далеко, чтобы комментировать решение руководства клуба об увольнении спортивного директора Йорга Шмадтке. Не могу позволить себе и суждения насчёт кризиса клуба. Мой контракт с «Виссел Кобе» в силе ещё два года. Но я никогда не отрицал, что мне вновь хотелось бы играть за «Кёльн», — цитирует Подольски Spox.
Подольски играл за «Кёльн» с 2003 по 2006 год, а также с 2009 по 2012 год.